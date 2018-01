OUL: Debütalbum

Wem die deutsche Band OUL nichts dagt, der muss nicht gleich verzweifeln, denn dieses Projekt ist noch relativ jung. Dennoch versteckt sich dahinter kein Unbekannter. Allen B. Konstanz (THE VISION BLEAK und EWIGHEIM) dürfte doch einigen ein Begriff sein.



Nun beschreitet er mit OUL seinen eigenen musikalischen Weg. In Eigenregie hat er die Songs komponiert, die Texte verfasst und auch alle Instrumente eingespielt. Das Resultat "Antipode" wird am 13.04.2018 via Golden Church/Eigenvertrieb erscheinen.



Neben dem Song 'With A Fire' wurde jetzt ein weiteres Video zum Stück 'You Are All' veröffentlicht.

