ERYN ON DAE kündigt neues Album an

Die französischen Metaller von ERYN NON DAE kündigen für den 09.03.2018 ihr neues Album "Abandon Of The Self" mit einem kurzen Teaser an.

Die Scheibe enthält insgesamt sieben Tracks:

1. Astral 07:46

2. Stellar 06:37

3. Omni 09:37

4. Eclipse 04:31

5. Halo 10:18

6. Fragment 07:46

7. Abyss 06:12

Das Coverartwork stammt übrigens von Mickaël André.