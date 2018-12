OVERKILL: 'Last Man Standing' Video online

Eine richtig fette Bescherung gibt es heute für alle OVERKILL-Fans in Form eines ersten, überragenden Lyrik-Videos zu dem Song 'Last Man Standing'. Das komplette, hammermäßig werdende Album mit dem wohlklingenden Titel "The Wings Of War" erscheint übrigens am 22.Februar 2019 via Nuclear Blast. Youtube.

Sänger Bobby "Blitz" Ellsworth über 'Last Man Standing':



"Die Zeit ist reif für einen ersten Vorgeschmack, 'Last Man Standing'. Macht euch bereit für Oldschool-Thrash mit einer Headbanging-Beilage made in Jersey."