OVERKILL: Zweiter Trailer zu

Diesmal sehen wir, welche verschiedenen Formate es geben wird von der Show in Oberhausen, bei der die US Amerikaner die beiden Alben "Feel The Fire" und "Horrorscope" als Schwerpunkt ausgewählt hatten. Diese Lieder sind enthalten:

Coma

Infectious

Blood Money

Thanx For Nothin'

Bare Bones

Horrorscope

New Machine

Frankenstein

Live Young Die Free

Nice Day - For A Funeral

Soulitude

Raise The Dead

Rotten To The Core

There's No Tomorrow

Second Son

Hammerhead

Feel The Fire

Blood And Iron

Kill at Command

Overkill

Fuck You

Hier gibt es einen Einblick durch den zweiten Videotrailer: Youtube.

Der Vollständigkeit halber ist hier auch nochmal der erste Trailer: Youtube.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: overkill live in overhausen