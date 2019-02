OVERKILL mit fünften Teil der Dokureihe

Das neue Album "The Wings Of War" wird am 22. Februar via Nuclear Blast erscheinen. Heute zeigt die Band den fünften Part ihrer mehrteiligen Dokumentationsreihe mit dem Titel "Welcome To The Garden States", in dem die Band über das Video "Hello From The Gutter" und den Ursprungs Ihres Symbols, The Bat Skull, spricht. Seht das vierte Video hier:





