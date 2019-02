IN FLAMES mit zweiten Trailer zum neuen Album

Das neue Album der Schweden mit dem Titel "I, The Mask" wird am 1. März via Nuclear Blast erscheinen.



Im heute erschienenen zweiten Trailer sprechen Sänger Anders Fridén und Gitarrist Björn Gelotte über die Produktion und das Mixing des neuen Albums und wie es ihnen gelang ihren Sound wieder aggressiver klingen zu lassen, ohne dabei auf ihre klassischen Melodien zu verzichten. Zudem erklären sie, wie das Artwork zustande kam und wie Social Media Plattformen einen Einfluss auf die Liedtexte hatten. Seht das Video hier:

