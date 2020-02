OZZY OSBOURNE sagt Nordamerika-Tour ab

Eine sehr kurzfristige, aber wahrscheinlich begründete Absage des an einer Form von Parkinson erkrankten ehemaligen BLACK SABBATH-Sängers und weltweit anerkannten Sängers ist nun bekannt gegeben worden. Nachdem Ozzy Osbourne das letzte Jahr 2019 als eines seiner besch... überhaupt bezeichnet hatte, fühlt er sich nun nicht in der Lage, die NO MORE TOURS 2 durch die USA und Kanada durchzuhalten. Für 6 bis 8 Wochen zieht sich der dunkle Lord in die Schweiz zur Genesung zurück, wie er bekannt gab.

Am 21.02.2020 dagegen soll sein neues Album "Ordinary Man" erscheinen, zu Ehren gekommen ist der Mann ja kürzlich erst zudem als Mitgestalter des "ersten Albums des Metal", das sich am 13.02.2020 sein 50. Jubiläum feierte.

Ob die Termine der Europa-Tour im November 2020 mit JUDAS PRIEST ebenso wackeln, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen.

