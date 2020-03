OZ zeigt uns ein neues Video

Am 22. Mai wird das neue Album der skandinavischen Altmeister des Metal erscheinen. "Forced Commandments" wird über Massacre Records veröffentlicht werden und unter anderem den Song mit dem Titel 'Break Out (Farewell To The Machines)' enthalten: Youtube.

Das Album wird elf Lieder enthalten, die Vinyl-Ausgabe nur acht, beides kann bereits hier vorbestellt werden.