OSWALD HENKE und die Corona-Chroniken

Komische Zeiten erfordern komische Dinge. Und so hat GOETHES-ERBEN-Sänger Oswald Henke die "Corona-Chroniken" ins Leben gerufen.



Der Sänger erklärt: "Jeder geht mit Krisen unterschiedlich um. Vielen von uns plagen unterschiedliche Ängste und Befürchtungen. Existenzangst, Zukunftsangst, Angst krank zu werden oder zu sterben, Angst Freunde, Angehörige oder Partner zu verlieren. Ich denke es ist völlig normal Angst zu haben, da keiner von uns in Europa mit einer solchen Situation bislang umgehen musste. Vielleicht wird einem so auch bewusst, in welchem Luxus wir bislang gelebt haben.



Da wir jetzt einfach irgendwie die nächsten Tage, Wochen und Monate mit der Situation umgehen müssen, haben die Erben-Grafikerin Ulrike Rank und ich ein gemeinsames kreatives Projekt ins Leben gerufen. Die "Corona-Chroniken". Sie sind eine Art Tagebuchprojekt, von dem ein Teil täglich öffentlich sichtbar gemacht wird. Ein Video und ein Grafik, die gemeinsam ein Tagesthema mit dem bereits bekannten "Oswald sagt:..."-Konzept und dem manchmal mehr oder weniger vorhandenen infantilen Humor beleuchtet. Wir haben ab sofort die ersten 4 Tage auf www.goetheserben.de veröffentlicht, bezüglich Grafiken müssen wir erst eine Lösung mit dem Webmaster finden. Diese sind derzeit nur auf der Facebook-Seite der Corona Chroniken zu sehen. Einfach diesem Link folgen.



Ich habe seit dem 17.03.20 vorerst das letzte Mal meine Wohnung in Bayreuth verlassen und seit dem ist viel passiert, die täglichen Meldungen beunruhigen mehr als das sie einem das Gefühl geben, alles wird gut. Also sage ich: Wir sehen wir uns wieder, dann wird zwar das Leben, wie wir es bislang kannten, anders sein, aber wir werden wieder ein gefühlt "normales" Leben leben können.



Ich bin überzeugt, dass wir im September mit Goethes Erben auf der Bühne stehen und viele von Euch dabei sein werden. Also bleibt gesund und passt auf Euch und Eure Mitmenschen auf. Bewahrt Eure Menschlichkeit und Eure Fähigkeit empathisch zu sein. Nutzt die Vernunft um die Angst einzuschränken.



Kümmert Euch, wir sehen uns irgendwann, irgendwo, Oswald Henke."

Quelle: info@goetheserben.de Redakteur: Swen Reuter Tags: goethes erben oswald henke corona chroniken ulrike rank