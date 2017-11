O.R.K. und LIZZARD auf Tour

Kennt ihr nicht? Na, dann, Progger aufgepasst: O.R.k. ist das gemeinsame Projekt von ex-KING CRIMSON-Schlagzeuger Pat Mastelotto und ex-PORCUPINE TREE-Bassist Colin Edwin, die im Februar ihr zweites Album "Soul Of An Octopus" verööfentlicht haben und zuletzt durch Südamerika tourten. Mit im Bunde wird LIZZARD sein, deren erste EP "Venus" und das Debütalbum "Out Of Reach" von Rhys Fulber produziert wurde, der schon mit PARADISE LOST, FEAR FACTORY und FRONT LINE ASSEMBLY gearbeitet hat. In Kürze wird das dritte Album "Shift" erscheinen. In die mit wilden Rhythmen auftrumpfenden Franzosen kann man in 'Singularity' reinhorchen: Youtube.

Und dann das Ganze live erleben, nämlich hier:

09.01.2018 (DE) München, Backstage

10.01.2018 (AT) Kufstein, Kulturfabrik Kufstein

14.01.2018 (DE) Reichenbach, Bergkeller

16.01.2018 (DE) Hamburg, Logo

17.01.2018 (DE) Frankfurt, Das Bett

22.01.2018 (DE) Dortmund, Musiktheater Piano

Dazu wollen wir aber auch mal in O.R.k. reinhorchen. Hier ist 'Collapsing Hopes': Youtube.