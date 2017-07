PAGAN ALTAR enthüllt Informationen über das kommende Album

Die britischen Doomster haben endlich wieder etwas Neues am Start. Das Album "The Room Of Shadows" wird am 24. August erhältlich sein und folgende Stücke enthalten:

1. Rising of the Dead

2. Portrait of Dorian Gray

3. Danse Macabre

4. Dance of the Vampires

5. The Room of Shadows

6. The Ripper

7. After Forever

Das gute Stück wird als CD, VInyl und Cassette (!) erscheinen. Passt irgendwie, denn die Musik wurde bereits vor dreizehn Jahren geschrieben. Es enthält die letzten Aufnahmen, die der PAGAN ALTAR-Frontmann Terry Jones vor seinem Tod eingesungen hat.