PAOA ROACH zeigt Video zu 'Come Around'

Das Lied beschäftigt sich mit mentalen Problemen, etwas, das Sänger Jacoby Shaddix aus eigener Erfahrung kennt, und stammt aus dem aktuellen Werl "Who Do You Trust": Youtube.

Das Video zeigt nicht nur Livebilder vom Auftritt am 11. August, sondern auch einen langjährugen Fan der Band Mark Moreno, der über einen persönlichen Verlust berichtet.

(Foto: Darren Craig)