THE DEATHTRIP mit erste Hörprobe zu

Wie bereits berichtet, wird die internationale Black-Metal-Band THE DEATHTRIP, am 15.11.2019 über Svart Records (bzw. Profound Lore in den USA) ihr zweites Studioalbum "Demon Solar Totem" veröffentlichen. Das Artwork von Luciana Lupe Vasconcelos und eine erste Hörprobe sind ab sofort zu bestaunen. Die Band besteht inzwischen aus Kvohst (Gesang, ex-DØDHEIMSGARD, ex-CODE), Host (Gitarre, THINE), Storm (Schlagzeug, ex-MY DYING BRIDE, BLASPHEMER) und Thomas Eriksen (Bass, MORK).

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: the deathtrip demon solar totem svart records kvohst ddheimsgard code host thine storm my dying bride blasphemer thomas eriksen mork