Mit dem heutigen Tag ist das zehnte Studioalbum der kalifornischen Alternative-Rock-Band PAPA ROACH verfügbar. "Who Do You Trust" ist am 18.01.2019 via Eleven Seven Music veröffentlicht worden.



"Wir wollten ein neues Kapitel unserer Karriere aufschlagen, einen neuen Weg beschreiten, ohne dabei unsere Wurzeln und das wofür PAPA ROACH steht, zu vergessen.", erklärt Frontmann Jacoby Shaddix.



Ob es an dem ist, kann also jeder ab sofort selbst herausfinden. Mit dem gleichnamigen Song 'Who Do You Trust?' ist das recht gut möglich.



Die Tracklist liest sich so:



1. The Ending

2. Renegade Music

3. Not The Only One

4. Who Do You Trust?

5. Elevate

6. Come Around

7. Feel Like Home

8. Problems

9. Top Of The World

10. I Suffer Well

11. Maniac

12. Better Than Life

