Das zehnte Studioalbum der US Band wirft einen doppelten Schatten voraus in Form von zwei neuen Songs. Hier ist zuerst einmal 'Who Do You Trust': Youtube.

Und als zweite Hörprobe gibt es 'Renegade Music': Youtube.

Das neue Album hat bisher weder einen Namen noch einen Veröffentlichungstermin.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: papa roach renegade music who do you trust