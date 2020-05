PAPA ROACH fühlt sich wie zuhause

Die US-Band hat ein Video zu 'Feel Like Home' vom Album "Who Do You Trust?" online gestellt: Youtube.

Die Band sagt: "Wir sind alle zu Hause in Quarantäne und haben uns überlegt, unseren Familien, mit einem unserer Lieblingssongs des aktuellen Albums, ein bisschen Unterhaltung zu bieten – Wir hoffen das Video bringt euch ebenfalls ein bisschen Freude und positive Energie! Wir freuen uns schon sehr darauf eigene Versionen des Videos von Leuten aus allen Ecken der Welt zu sehen."

Damit sind US-Fans aufgefordert, ein eigenes Video zu dem Lied zu produzieren, zu veröffentlichen und anzumelden. Leider sind Musikfreunde von außerhalb der USA und Kanada für die Aktion nicht teilnahmeberechtigt.