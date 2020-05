PARADISE LOST mit dunklen Gedanken zur Veröffentlichung

Heute ist es soweit: Die neue PARADISE LOST-Scheibe "Obsidian" steht in den Läden, und ich verrate euch im Zweifel nicht zu viel, wenn ich euch sage, dass das gute Stück in weiten Teilen der Redaktion verdammt gut angekommen ist. Dass sich die fünf Briten trotzdem meist dunkle Gedanken machen, liegt wohl am Genre und an ihrem Naturell. So lange diese melancholischen Stimmungen allerdings so intensiv und überzeugend in Töne umgesetzt werden, wie dies bei der neuen Videosingle der Fall ist, möchten wir wahrlich gerne daran teilhaben.



Hier ist PARADISE LOST mit 'Darker Thoughts':

