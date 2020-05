JUDAS PRIEST: Ersatztermine für 2021 bestätigt

Auch die Sommertour von JUDAS PRIEST unter dem Motto "50 Heavy Metal Years" muss wegen der Corona Pandemie verschoben werden. Nun wurden die Ersatztermine für das kommende Jahr veröffentlicht.



Zum Vorprogramm, bei dem u.a. SAXON in diesem Jahr geplant war, sagt der Veranstalter: "Informationen zum Vorprogramm sind in Arbeit und werden so bald wie möglich bekanntgegeben. Sollte einer Band aufgrund ihrer eigenen Terminverschiebungen nicht in der Lage sein wird sich zu verpflichten, werden wir versuchen andere passende und äquivalente Acts zu finden.



Die Band, Wizard Promotions und alle Beteiligten bedanken sich bei den Fans für ihre Geduld und Unterstützung."



Bereits gekaufte Karten behalten Ihre Gültigkeit.



Und so sehen die Termine aus:

24. Juni 2021 Stuttgart-Schleyer-Halle

28. Juni 2021 München-Zenith

7. Juli 2021 Frankfurt-Jahrhunderthalle

9. Juli 2021 Halle (Saale)-Peißnitzinsel

26. Juli 2021 Oberhausen-König-Pilsener-Arena

