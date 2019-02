PARAGON enthüllt

Die Hamburger Metaller PARAGON veröffentlichen ihr neues Album "Controlled Demolition" am 26. April via Massacre Records. Erhältlich wird das Ganze als CD Digipak, limitierte Vinyl LP, Download und Stream sein. Da Meister Piet Sielk im Powerhouse Studio die Scheibe gemischt und gemastert hat, darf mit einem ordentlichen bums produktionstechnisch gerechnet werden. Mit 'Black Widow' erscheint übrigens am 01. März eine erste Single, wozu es auch ein Lyrik-Video geben wird.



CD Digipak

01. Controlled Demolition

02. Reborn

03. Abattoir

04. Mean Machine

05. Deathlines

06. Musangwe (B.K.F.)

07. Timeless Souls

08. Blackbell

09. The Enemy Within

10. Black Widow

11. ...Of Blood And Gore



