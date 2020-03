PATTERN-SEEKING ANIMALS kündigt Album an, erstes Video

Das zweite Album der Tierchens steht uns am 15. Mai in Haus und wird auf den Namen "Prehensile Tales" hören. Einen ersten Song dürfen wir bereits hören: Youtube.

Das mit einem tollen Cover ausgestattete Album wird diese Lieder enthalten:

1. Raining Hard In Heaven

2. Here In My Autumn

3. Elegant Vampires

4. Why Don’t We Run

5. Lifeboat

6. Soon But Not Today

Nur sechs Lieder? Ja, aber die sind bis zu 17 Minuten lang! Da wird die Zielgruppe doch hellhörig, oder? Vorbestellungen sind hier möglich.