POWERWOLF mit Album voller Polituren

Das Wolfsensemble wird am 03.07.2020 bei Napalm Records das Album "Best Of The Blessed" erscheinen lassen. Darauf befinden sich Klassiker aus der nun fünfzehnjährigen Bandgeschichte und weitere Sonderstücke. Eines davon ist diese neue Version von 'Werewolves From Armenia'.

