PATTERN-SEEKING ANIMALS mit Drum-Playthrough

Die Prog-Star-Band, die gleich drei aktuelle oder vormalige Musiker von SPOCK'S BEARD in ihren Reihen hat, hat vor vier Wochen ihr starkes Debüt veröffentlicht. Wer mal sehen möchte, wie Jimmy Keegan zu dem Lied 'No Man's Land' das Schlagzeug bearbeitet, guckt sich dieses Video an: Youtube.

Wer noch mehr hören möchte, kann das hier tun:

'No Burden Left To Carry': Youtube.

'The Same Mistakes Again': Youtube.

'No One Ever Died and Made Me King': Youtube.

Bestellen kan man das Album im Inside Out-Shop.