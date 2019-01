PEARL JAM arbeitet an neuem Album

Wie Gitarrist Stone Gossard und Bandkollege Jeff Ament jetzt in einem Interview mit dem Rolling Stone verrieten, ist die Band mittendrin im Aufnahmeprozeß für Album Nummer 11.

"We're going to make a record, and we're in the middle of it... We're just going to keep plugging away until we get one done." sagte er in dem Gespräch.

Bassist Jeff Ament bestätigt, dass die Band aus Seattle bereits daran arbeitet und einen Riesenberg an Material dafür zur Verfügung steht.