PETER AND THE TEST TUBE BABIES mit neuem Album

Das kommende Album der mittlerweile mehr als vier Jahrzehnte lärmenden Kapelle wird "Fuctifano" heißen, am 6. März 2020 erscheinen und folgende Lieder enthalten:

01. Liver's Lament

02. Facebook Loser

03. Hell To Pay

04. Cydrated

05. Saturday Dad

06. Gravy Train

07. I Ain't Missing Her Yet

08. Wanker

09. Small Victories

10. Punched Awake

11. Tales Of The Bleedin' Obvious

12. Screwed Down

13. Queen Of Fucking Everything

14. Liver's Lament (Reprise)

Hier ist der Link für Vorbestellungen.