WORMHOLE: Alles, was man sich da vorstellen kann

Zum nächsten Nebengenre: Technical Slam Metal. So, wie sich das liest, so hört sich das auch an. Hektisch, zappelig, immer drauf auf die Front. Beispielhaft ist da das Label Lacerated Enemy Records aus Baltimore, das der Band WORMHOLE dabei behilflich ist, am 14.01.2020 das Album "The Weakest Among Us" zu verbreiten. Davon gibt es hier ein Leidliedlein.

