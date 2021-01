PETER BJÄRGÖ: Neues Album

Nach den beiden vorzüglichen Alben "Animus Retinentia" von 2017 und "Structures And Downfall", welches am 20.09.2019 veröffentlicht wurde, kündigt der sympathische, ruhige Musiker von ARCANA heute mit dem vor neun Monaten erschienenen Lied 'A Most Immaculate Judgement' für April sein sechstes Soloalbum namens "The Translucency Of Mind's Decay" an.

Quelle: Facebook Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: peter bjärgö arcana the translucency of minds decay animus retinentia structures and downfall a most immaculate judgement