PHALLOSOPHER: Neues Black-Metal-Projekt aus Finnland

Jesse Heikkinen, auch bekannt als Fra.Kailash (HEXVESSEL, ITERUM NATA, KAUKO RÖYHKÄ & THE BOOTS) hat mit PHALLOSOPHER ein neues Black-Metal-Projekt am Start. Bevor am 19.03.2021 das Debütalbum erscheint, lockt der Mastermind die Black-Metal-Gemeinde mit einem ersten Song: 'Death Is The King And The King Has Returned'.

