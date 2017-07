PHANTOM 5 legt im Oktober nach

Die Band um Ex-BONFIRE Sänger Claus Lessmann und Gitarrist Michael Voss (MAD MAX) wird am 13. Oktober über Frontiers Records ihr zweites Werk "Play To Win" veröffentlichen.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. The Change In You

02. Crossfire

03. Baptised

04. Read Your Mind

05. Play To Win

06. Child Soldiers

07. Do You Believe In Love

08. Phantom Child

09. Had Enuff

10. Shadows Dance

11. Reach Out

Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit dem Track 'The Change In You' hier