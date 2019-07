PHIL LANZON legt mit neuem Album nach!

Nachdem erst im letzten Jahr PHIL LANZONs Solo-Debüt "If You Think I'm Crazy" bei mir bombig einschlug (zur Rezension), legt der URIAH HEEP-Tastenmann schon am 02. August den nächsten Langspieler nach. "48 Seconds" heißt das von mir heiß erwartete Werk, das als CD, Double-Gatefold-Coloures-Vinyl und natürlich digital erscheinen wird.

Wie schon beim Erstling wird Phil einen Teil der Vocals übernehmen, sich dabei aber erneut auf die Mitwirkung von ARENAs John Mitchell verlassen können. Außerdem dabei ist auch Arrangeur Richard Cottle (ALAN PARSONS PROJECT), sowie das London Telefilmonic Orchestra. Das umschreibt auch schon gut die musikalische Bandbreite, die von instrumentalen Orchesterstücken bis Hard Rock und von lieblicher Ballade bis zum epischen Titelsong, der vom Erdbeben von San Francisco im Jahre 1906 handelt, das als eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte der USA gilt, reicht.

Das Cover wurde vom Surrealisten Michael Cheval entworfen:

Die Trackliste sieht so aus:

Azura’s Theme (Instrumental) In The Rain Forty Line Rock N Roll Children Blue Mountain Look At The Time Road To London You Can Make A Living Face To Face 48 Seconds