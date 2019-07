WIZARD RIFLE: Hyperaktives Sludge-Duo

Dieser Zweimusikantenzug aus Portland wird am 30.08.2019 sein gleichnamiges neues Album beim finnischen Label Svart Records herausbringen. Und daß bei den beiden im Zusammenspiel nie so richtig Päuschen ist, beweist schon mal die Auskopplung 'Rocket To Hell'.

Quelle: Svart Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: wizard rifle duo august 2019 neues album svart records portland sludge stoner black cobra