PICTURE kommt auf Flügeln

Die Niederländer werden nicht müde und bringen und am 16. August "Wings", das zehnte Album ihrer Karriere über Pure Steel. Cooles Coverartwok, übrigens. Hier ist die Trackliste:

1. Line Of Life

2. Wings

3. Little Annie

4. Is It Real

5. Blown Away

6. No Place To Hide

7. Empty Room

8. Never Enough

9. Still Standing

10. Stroke

PICTURE ist aktuell wieder im gleichen Line-Up unterwegs wie 1980, nur mit Appie De Gelder an der zweiten Gitarre verstärkt.

