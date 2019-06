THE HALO TREES: Video zur neuen Single 'Hipsters & Whores' veröffentlicht

Die Berliner Indie-Rock-Band THE HALO TREES hat am 14.05.2019 ihre dritte Single aus dem am 21. Juni 2019 erscheinenden Debütalbum "Antennas To The Sky" veröffentlicht. 'Hipsters & Whores' ist ein Berlin-Song und auch ein Kurzfilm, der in Berlin-Kreuzberg gedreht wurde. Hauptdarsteller ist der Buchautor Dirk Bernemann ("Ich hab die Unschuld kotzen sehen").



Der gleichsam tragische wie komische Kurzfilm wird vom Schauspieler so kommentiert: "Ich unternehme dort kuriose Dinge".





