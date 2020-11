PINSKI: neues Progprojekt aus der Stadt mit dem Dom

Im Jahre 2018 wartete das aus dem Ruhrgebiet stammende Projekt PINSKI mit dem Debütalbum "Sound The Alarm" auf, nun folgt am 27.11.2020 eine EP namens "We All Stole From The Apple Tree" - von dem nun eine Liveversion von 'Dark' zum Konsum freigegeben ist.

Foto: (c) alle Rechte liegen bei PINSKI, mit freundlicher Genehmigung von Rosenheim Rocks