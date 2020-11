REZET startet mit neuem Video durch

"Truth In Between" heißt das neue Album von REZET, welches am 29.1.2021 erscheint. Heute wird das neue Video präsentiert. 'Back For No Good' lautet der Titel. Der Clip wurde von Sebastian Vogt produziert:

"Truth In Between" Tracklist

01) Back For No Good

02) Deceived By Paradise

03) Populate. Delete. Repeat.

04) Renegade

05) Half A Century (feat. Sonia Anubis [Crypta, Ex-Burning Witches])

06) Infinite End

07) Truth In Between

08) Jailpit

09) I'm Not Gonna Stop

10) The Plague

11) (Un)certain Crimes

12) Never Satisfied

13) The Last Suffer