PITYHOLE: Zwei neue Videos von kommenden Album

Patrick Hanemann wird mit seinem Projekt PITYHOLE im Sommer sein sechstes Album veröffentlichen, das den Namen "Anancastia" tragen wird. Dazu hat er vorab bereits zwei Videos produziert. Sehr selbst, hier ist 'Trumpets Thrilled the Night': Youtube.

Der Künstler kommentiert: "Das neueste Video 'Trumpets Thrilled the Night' dreht sich zufällig um das Thema, welches die ganze Corona-Krise im stillen Kämmerchen mit sich bringt! Der Song wurde schon vor Jahren geschrieben und passt für mein empfinden wie die Faust auf das Auge zur momentanen Situation!"

Das zweite Lied heißt 'Kill the Masters of The World': Youtube.

Die Drums wurden vom Ex-TRIPTYKON-Drummer Norman Lonhard eingespielt. Gemischt und gemastert wurde das Album von Christoph Brandes von den Iguana Studios.