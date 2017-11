PLANET OF ZEUS und LIONIZE auf Tour

Die Griechen PLANET OF ZEUS werden uns beehren und dabei die US-Amerikaner LIONIZE mitbringen. Zugegeben, ich kannte die auch nicht, aber dann habe ich in ihr Video 'Loyal To The Pack' reingehört, und das ist ja mal ganz schön klasse: Youtube.

Na, kann man gut hören, oder? Hier sind die Stationen:

22.04.2018 Stuttgart - Keller Klub

24.04.2018 München - Feierwerk

25.04.2018 Nürnberg - Z-Bau – Roter Salon

26.04.2018 Frankfurt - Nachtleben

27.04.2018 Osnabrück - Bastard Club

05.05.2018 Köln - MTC