PLEONEXIA präsentiert Artwork und Trackliste des kommenden Albums

Freunde von Bands wie ADRAMELCH, DARK QUARTERER, DEATH SS und VANADIUM dürfen sich auf den 21. Februar freuen, denn da erscheint via Pure Steel Records das neue Album der italienischen Heavy/Power Metal Band PLEONEXIA mit dem Titel "Virtute E Canoscenza".

TRACKLISTE:

1. Forgotten Language Song

2. Out Of The Tribe

3. Selfish Gene

4. Message To The Future

5. Choises

6. Slug On The Highway

7. Eternal Return

8. Ship With No Captain

9. The March Of The Dumbs

10. Ataraxy

11. Time To Fight

Quelle: Pure Steel Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: pleonexia virtute e canoscenza