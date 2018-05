POWERWOLF: Video der Pre-Listening-Session, erstes Video zum Album

"The Sacrament Of Sin" wird am 20. Juli über Napalm Records erscheinen und als kleinen Appetitanreger lässt das Label ein Video von der Pre-Listening-Session los: Youtube.

"The Sacrament Of Sin" wird es in folgenden Versionen geben:

- Jewelcase-CD

- Gatefold Black Vinyl, grünes Vinyl oder goldenes Vinyl

- Schuber mit 2 1-CD-Mediabooks mit 36 und 24 Seiten

Moment mal, wieso denn zwei CDs? Ja, da ist dann noch eine CD dabei mit dem Titel "Communio Lupatum", auf der diverse Bands POWERWOLF-Lieder covern. Hier ist die Trackliste:

Sacred & Wild - Epica

We Drink Your Blood - Saltatio Mortis

Kiss Of The Cobra King - Caliban

Resurrection By Erection - Battle Beast

Night Of The Werewolves - Heaven Shall Burn

The Evil Made Me Do It - Kadavar

Let There Be Night - Kissin' Dynamite

Amen & Attack - Mille Petrozza (Kreator) & Marc Görtz (Caliban)

Army Of The Night - Amaranthe

Nata vimpi cvrmi da / Ira Sancti (When the Saints Are Going Wild) - Eluveitie

Und dann gibt es noch die "Priest-Edition" mit drei CDs, bei der noch ein Orchester-Album, ein metallisches Kreuz und ein Priester-Schal enthalten sind. Allerdings ist diese Version im Napalm-Shop bereits ausverkauft. Dafür gibt es aber noch die Deluxe Hardcover-Box mit mehreren Album-Ausgaben und Flagge und signierten Fotos und Aufkleber und Tasche, allerdings nicht in Europa. Letzteres ist ein bisschen doof.

Wir hören jetzt aber erstmal 'Demons Are A Girl's Best Friend': Youtube.