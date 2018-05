PARADISE LOST:

Das achte Studioalbum der Death... äh, Doom,.. oder Goth, aber auch Pop, ach, oder was-auch-immer-Metaller wird am 29. Juni als Neuauflage neu abgemischt und remastered und mit neuem Artwork erscheinen. Diese Ausgabe wird folgende Lieder enthalten:

I Am Nothing

Mouth

Fader

Look At Me Now

Illumination

Something Real

Divided

Sell It To The World

Never Again

Control

No Reason

World Pretending

Bonus tracks:

Gone

Leave This Alone

Das Werk wird es als Digipak-CD und in mehreren Vinyl-Farben geben sowie als Bundle mit T-Shir. Schaut mal rein und sichert euch eure Version im Nuclear Blast Shop oder im offiziellen Omerch-Store.

Wer wissen möchte, ob sich die Neuauflage lohnt, kann sich schon mal 'Mouth' in der neuen Version anhören: Youtube.

Außerdem gibt es einen Trailer, in dem ein Licht auf das neue Artwork geworfen wird: Youtube.