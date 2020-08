POWER THEORY mit lustigem Home-Video

POWER THEORY veröffentlicht vom aktuellen Album "Force Of Will" ein lustiges Home-Video zum Titel 'Mountain Of Death'. Geboten wird gitarrenlastiger, Heavy-Metal-Sound der frühen Achtziger verschmolzen mit der aggressiven Haltung modernen Power Metals. Wem der Titel gefällt und wer gerne mehr dieser tollen Truppe sein Eigen nennen möchte, dem sei dringlichst unser "METALLIANCE Vol. 3 Sampler" ans Herz gelegt, auf welchem mit 'Walk Away' ein unveröffentlichter, exklusiver POWER THEORY Song enthalten ist. Zu beziehen gibt es diesen abwechslungsreichen, mit vielen anderen exklusiven Veröffentlichungen von Bands wie beispielsweise JAG PANZER oder MISSION IN BLACK für schlappe 8.- Euro in unserem Online Shop. YouTube.

