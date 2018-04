PREMIERE: MONSTERNAUT mit neuem Video!

Am 27. April heißt es bei MONSTERNAUT "Enter The Storm"! Die finnischen Wüstenrocker veröffentlichen ihr neues Album erneut über Heavy Psych Sounds und unser Walter freut sich sicher schon. Das lässt zumindest seine Rezension zum selbstbetitelten Debütalbum erwarten.

Wir freuen uns, euch in Zusammenarbeit mit Gordeon Music exklusiv und vor allen anderen das Musikvideo zum Titelsong 'Enter The Storm' zu präsentieren! Wer also Lust auf prallen Wüstensound in der Tradition von KYUSS oder MASTERS OF REALITY hat, sollte Ohren und Augen spitzen und sich das hier nicht entgehen lassen!

Hier geht es zum exklusiven Video!