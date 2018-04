GODSLAVE: Video zu 'To The Flame'

Weiter geht es mit Optimismus-Thrash aus Deutschland. GODSLAVE hat ein neues Video von ihrem aktuelle Longplayer "Reborn Again" produziert und haut uns 'To The Flame' um die schwermetallischen Ohren: Youtube.

Sollte jemand nicht wissen, was er in den nächsten Tagen abends machen soll, hätte ich da einen Vorschlag: GODSLAVE kommt und bringt mit Ausnahme des Festivals am Freitag ERADICATOR mit:

06.04.2018 (DE) Oberursel, Taunus Metal Festival

07.04.2018 (DE) Moormerland, JUKUZ

14.04.2018 (DE) Oldenburg, MTS Music

27.04.2018 (DE) Mainz, ATG

03.11.2018 (DE) Tübingen, Epplehaus