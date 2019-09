PRETTY MAIDS präsentiert aktuelles Video, Trackliste und Artwork vom kommenden Album

Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus, so auch im Falle PRETTY MAIDS. Die Truppe veröffentlicht am 08. November 2019 mit "Undress Your Madness" hoffentlich ein neues Meisterwerk. Sollten die restlichen Titel genauso explosiv ausfallen wie 'Serpentine' vom aktuellen Video, habe zumindest ich keinerlei Bedenken. YouTube.

Trackliste:

1. Intro

2. Serpentine

3. Firesoul Fly

4. Undress Your Madness

5. Will You Still Kiss Me (If I See You In Heaven)

6. Runaway World

7. If You Want Peace (Prepare For War)

8. Slavedriver

9. Shadowlands

10. Black Thunder

11. Strength Of A Rose



Line-up:

Ronnie Atkins - Voice

Ken Hammer - Guitars

Rene Shades - Bass

Chris Laney - Keyboards

Allan Sørensen - Drums

Produced by: Jacob Hansen