PRIMAL FEAR und FREEDOM CALL: Metal Commando Over Europe!

Das klingt nach einer amtlichen deutschen Stahlattacke mit Spaß in den Backen. PRIMAL FEAR und FREEDOM CALL kommen unter dem Banner "Metal Commando Over Europe" im frühen Herbst auf große Europatour. PRIMAL FEAR arbeitet zudem eifrig an neuen Tönen, die dann wohl auch auf die dort anwesenden Metalmenschen einwirken werden. Wer gerne früh plant, kann hiermit schonmal seinen Kalender füllen:

12.09. D Stuttgart - LKA Longhorn

13.09. D Mannheim - MS Connexion Complex

15.09. CH Pratteln - Z7

16.09. I Milan - Legend Club

18.09. E Barcelona - Salamandra

19.09. E Madrid - Sala Copérnico

20.09. E Bilbao - Stage Live

22.09. F Lyon - CCO Villeurbanne

23.09. F Paris - La Machine du Moulin Rouge

24.09. B Vosselaar - Biebob

25.09. UK London - The Dome

26.09. D Bochum - Zeche

27.09. D Berlin - Lido

29.09. D Hamburg - Markthalle

30.09. D Saarbrücken - Garage

02.10. D Regensburg-Obertraubling - Airport-Eventhall

03.10. D Burgrieden - Riffelhof

04.10. D Fulda - KUZ Kreuz

06.10. D Munich - Backstage

07.10. HR Zagreb - Boogaloo

08.10. H Budapest - Barba Negra

09.10. CZ Zlín - Masters of Rock Café

10.10. CZ Prague - MeetFactory