PSOA: Eigenes Bier und WORMROT

Das Party.San Metal Open Air – präsentiert von POWERMETAL.de – will kommenden Sommer erstmals mit einem eigens produzierten Bier aufwarten: Mit einem guten Schuss thüringischem Lokalpatriotismus soll es in der Erfurter Braumanufaktur "Heimathafen" hergestellt werden, handgemacht und ganz nach dem Geschmack der PSOA-Veranstalter. In den kommenden Wochen will das Team alle Brauschritte online dokumentieren, das Ergebnis soll dann exklusiv im hauseigenen Pub "Seven Lords" auf dem Festivalgelände aus dem Zapfhahn fließen. Neben einer internationalen Whisky-Auswahl und polnischem Craftbier hat das Festival dort in den vergangenen Jahren auch bereits zwei Jahrgänge seines Party.San-Scotchs an den Start gebracht.



Zudem präsentiert das PSOA mit WORMROT Grindcore aus Singapur. Die drei Underground-Exoten haben bereits drei Alben via Earache Records rausgehauen und zählen Bands wie NASUM und ROTTEN SOUND zu ihren Wurzeln. Damit sieht das bisherige Billing in alphabetischer Reihenfolge wie folgt aus:



1914 | ALCEST | ANOMALIE | BORKNAGAR | BÜTCHER | CARCASS | DISMEMBER | FLESHCRAWL | GRACELESS | HIRAX | IDLE HANDS | IMPALED NAZARENE | INFERNÄL MÄJESTY | KATATONIA | LUNAR SHADOW | MANEGARM | OBSCURITY | ONSLAUGHT | ORIGIN | RAZOR | REVEL IN FLESH | SAOR | SHAPE OF DESPAIR | SINNERS BLEED | SPACE CHASER | WOLVES IN THE THRONE ROOM | WORMROT



Das Party.San findet vom 6. bis 8. August 2020 auf dem Flughafen Obermehler in Schlotheim statt. Tickest gibt es hier und weiter Infos auf der Festival-Homepage.







