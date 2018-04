Am 25. mai wird das Album der Londoner Melodic Metaller über Dissonance Productions, Heimat zahlreicher Heavy Rocker von der Insel wie GRIM REAPER, DESOLATION ANGELS oder DIAMOND HEAD, erscheinen. Ein kleiner Promo-Clip ist bisher das einzige Tondokument: Youtube.

Diese Lieder sind enthalten:

1. Possess Me

2. Demons Inside

3. Overdrive

4. Curse Of Olympus

5. No Survivors

6. Memories Lost

7. Into The Light

8. Into The Dark

9. Tempest Returns

10. The Calling

Das Album kann man bereits vorbestellen, als offizieller Vorverkaufslink ist amazon.de angegeben.