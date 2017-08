PRIMUS mit neuem Album. Und Appetitanregerstück.

Das Trio mit dem Anspruch und Ruf, ein ganz eigenes Genre zu sein, wird über ATO Records am 29.09.2017 mit "The Desaturating Seven" das erste Album seit sechs Jahren veröffentlichen. Thematisch dreht es sich bei diesem Album von PRIMUS vor allem um das Kinderbuch "The Rainbow Goblins" aus dem Jahre 1970. Dort beschreibt der Autor Ul de Rico, dass zu jeder Farbe des Regenbogens ein Kobold gehört und erzählt dessen jeweilige Geschichte. Wenn das mal nicht nach buntem Konzeptalbum riecht...

Hier gibt es mit dem Stück 'Seven' schon mal einen Einstieg.