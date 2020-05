PRISTINE: Neue EP nur digital, Video

Die EP heißt "Fireball" und enthält auch das gleichnamige Lied:

Die Norweger sagen dazu: "Wir freuen uns sehr, unsere digitale EP in diesem Frühling veröffentlichen zu können. In diesen herausfordernden und verrückten Zeiten hatten wir den Drang, uns Gedanken über die Menschheit und über das, was uns ausmacht, zu machen. Das wunderschöne Cover stammt vom norwegischen Künstler Christian Muri Clemetsen. Christian hat es aus einer Reihe alter Filmplakate, die in lange Streifen geschnitten wurden, wieder zu einem neuen Motiv zusammen gefügt. Es ist eine äußerst veranschaulichende Darstellung verschiedenster Menschen voller Bruchstücke und Farben. Vielen Dank für euren Support und wir hoffen, euch möglichst bald wieder auf Tour zu sehen! Achtet auf einander und bleibt gesund! Love, Pristine"

Auf der EP sind diese Lieder:

1. Fireball

2. Lucid Dream

3. Behind The Line

Hört und holt sie euch hier.