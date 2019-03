PRISTINE hat einen neuen Trailer

Das kommende Album "Road Back To Ruin" wirft noch weitere Schatten voraus, mittlerweile gibt es bereits den vierten Trailer: Youtube.

Wer eine Ausgabe verpasst hat, kann hier nachlauschen: Trailer 3 Youtube.

Trailer 2: Youtube.

Und Trailer 1: Youtube.

Livedates gibt es auch schon:

03.05.2019 - DE Biberach, Abdera + THE BREW*

04.05.2019 - AT Dornbirn, Spielboden + THE BREW*

05.05.2019 - DE Tuttlingen, Stadthalle + THE BREW*

07.05.2019 - TBA+ THE BREW*

08.05.2019 - DE Chiemgau, Blues Club + THE BREW*

09.05.2019 - DE Augsburg, Spectrum + THE BREW*

10.05.2019 - DE Aschaffenburg, Colos Saal + THE BREW*

11.05.2019 - DE Bensheim, Rex + THE BREW*

13.05.2019 - DE Berlin, Musik & Frieden + NI SALA**

14.05.2019 - DE Kiel, Orange Club + NI SALA**

15.05.2019 - DE Hamburg, Knust + NI SALA**

17.05.2019 - DE Oldenburg, Cadillac + NI SALA**

18.05.2019 - DE Bückeburg, Schraubbar + NI SALA**

19.05.2019 - DE Frankfurt/M., Nachtleben + NI SALA**

20.05.2019 - DE München, Backstage + NI SALA**

21.05.2019 - DE Köln, Yard Club + NI SALA**

23.05.2019 - DE Oberhausen, Zentrum Altenberg + NI SALA**

24.05.2019 - DE Lichtenfels, Paunchy Cats + NI SALA**

25.05.2019 - DE Osnabrück, Westwerk + NI SALA**

21.06.2019 - DE Netphen-Deuz, Freak Valley Festival***

* PRISTINE supporting

** PRISTINE headlining

*** PRISTINE only