DER WEG EINER FREIHEIT auf Tour

Die Deutschen sind ab heute live unterwegs und werden hier Station machen:

28 Mar 19 Paris (FR) Le Petit Bain *

29 Mar 19 Rouen (FR) Le 106 Club *

30 Mar 19 Toulouse (FR) Le Metronum *

31 Mar 19 Barcelona (ES) Bóveda *

01 Apr 19 Lyon (FR) Rock n Eat *

02 Apr 19 Esch/Alzette (LU) Kulturfabrik *

03 Apr 19 Köln (DE) Luxor *

04 Apr 19 Tilburg (NL) Little Devil *

05 Apr 19 Dresden (DE) Beatclub *

06 Apr 19 Hamburg (DE) Knust *

07 Apr 19 Nürnberg (DE) Hirsch **

08 Apr 19 Prague (CZ) Futurum **

09 Apr 19 Wien (AT) Arena **

10 Apr 19 München (DE) Backstage **

11 Apr 19 Stuttgart (DE) Universum **

12 Apr 19 Berlin (DE) Lido **

13 Apr 19 Wiesbaden (DE) Schlachthof **



AU-DESSUS (28.3. - 6.4.) *

CELESTE (7. - 12.4.) **

THE DEVIL'S TRADE (all dates)

